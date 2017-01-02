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Мамаев и Кокорин сфотографировались с Рио Фердинандом

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сфотографировался вместе с бывшим защитником "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинандом и своим другом нападающим "Зенита" Александром Кокориным.

Комментария под фото футболист не оставил.

Мамаев и Кокорин сфотографировались с Рио Фердинандом
Теги: Мамаев
Сегодня, 12:54
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(2)
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
это единственная возможность мамина и кокорева стать частью большого футбола
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Рио подумал наверно простые болельщики его)))
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:57) #
  • +2
  •  (2)

Это Рио СФОТОГРАФИРОВАЛИСЯ СО со ЗВЁЗДАМИ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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