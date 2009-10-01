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Источник: Аксель Витсель в ближайшие два дня отправится в Китай для завершения трансфера

Бельгийский журналист Свен Клаес сообщил, что полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в течение 48 часов отправится в Китай для завершения своего перехода в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Согласно моей последней информации, Витсель и его агенты отправятся в Китай в течение 48 часов. Футболист все еще на отдыхе в Румынии", - написал Клаес в твиттере.

Газета.ru
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 12:56
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№7 Написал: пончевед (Сегодня, 14:00) #
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да и йух с ним.странно,что он еще не там.з.ы. а где моя сучка блессинг?а то я чёт не гонял ее еще в новом году.обидется ведь...
Регистрация: 6.09.2011
№6 Написал: servik kursk (Сегодня, 13:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и косел. Погнался за деньгами.Амбиций у этого одувана вообще не оказалось-:) -:)-:). Писец!!! это завершение карьеры. Дорога в большой европейский клуб теперь ему закрыта.Одним словом туда ему идорога.))))))))
Регистрация: 6.12.2016
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
за 18 лямов, вопрос спортивной составляющей уже не стоит


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: георгиевич_2 Питер (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Новость из разряда "привет с большого бодуна"...здесь пишут - уходит, вРИА -
Игрок "Зенита" Витсель не подписывал соглашений с каким-либо китайским клубом - Гобле
Регистрация: 4.10.2016
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Успехов , лучше бы в Ювентус ехал...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Успехов!
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Футболист все еще на отдыхе в Румынии

большой оригинал
Регистрация: 16.03.2010
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