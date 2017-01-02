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Луис Адриано назван худшим нападающим Серии А

Нападающий "Милана" Луис Адриано назван худшим нападающим чемпионата Италии в 2016 году.

По информации портала Repubblica, форвард лидирует в опросах итальянских журналистов как худший нападающий Серии А 2016 года. 29-летний бразилец занял первое место среди наиболее бесполезных нападающих в рейтинге "топов наоборот" среди футболистов, выступающих на всех позициях, а также получил место в стартовом составе сборной неудачников года.

Ранее сообщалось, что "Спартак" близок к приобретению Луиса Адриано.

Газета.ru
Теги: Адриано Милан Спартак
Сегодня, 12:58
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17
(1)
№17 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:59) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: saint BASIL

если че в чайну сбагрим

это они нам сбагрили в своё время барриоса, а у федуна это вряд ли получится.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№16 Написал: Тоха85 Питер (Сегодня, 13:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Очередной понос ! Такой же проплаченный, как и уход 6 декабря итальянца с поста главного ! Надо не обращать никакого внимания, на весь этот бред : у сината впереди : Дзюба - деревяный и Коко - оловяный ! Оба - ни о чем, зато в год по 5 миллионов долларов, и накуя им футбол?...

" По информации портала Repubblica, форвард лидирует в опросах итальянских журналистов " - Газпром проплатил не иначе


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будь адекватен и к тебе потянутся люди
Регистрация: 9.04.2011
№15 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очередной понос ! Такой же проплаченный, как и уход 6 декабря итальянца с поста главного ! Надо не обращать никакого внимания, на весь этот бред : у сината впереди : Дзюба - деревяный и Коко - оловяный ! Оба - ни о чем, зато в год по 5 миллионов долларов, и накуя им футбол?...
Регистрация: 10.01.2014
№14 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:45) #
  • +2
  •  (10)

лучшие форварды мира - это Кокорин, Траоре, Дзюба, Странберг
Регистрация: 20.04.2016
№13 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
а где же Титовы???Мостовые???Карпины??
где мля Ледяховы ,Пятницкие и Безродные !!!!!!! нах...нам эти темные лошади???????????....
Регистрация: 13.04.2016
№12 Написал: olegan кениг (Сегодня, 13:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Meatloaf
Вообще-то у Спартака лучшая полузащита в РФПЛ почти по всем показателям. Не забывай и про мастера паса - Фернандо. Так что, херню не неси)

Ты внимания не обращай,у них одни"специалисты",
лишь бы че написать.
Регистрация: 19.03.2011
№11 Написал: Сергей Цыба донецк (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (3)

хуже приобретения и быть не может в принципе."деревяннее&quo
t; найти никого невозможно.мало того что он "никакой" - так он еще и вредить будет.у него же реализация 1 к 100
Регистрация: 2.01.2017
№10 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 13:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
если че в чайну сбагрим)


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№9 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:24) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ранее сообщалось, что "Спартак" близок к приобретению Луиса Адриано.

надо срочно оформлять, а то перехватят

Цитата: oksva
Начнёт " колотить " за Спартак - вмиг всё забудут , а не начнёт - не велика потеря .


также и барриос думал, сидя на лавке и получая 2,5 евроляма.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Тем злее будет . Начнёт " колотить " за Спартак - вмиг всё забудут , а не начнёт - не велика потеря .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 13:17) #
  • +4
  •  (14)

Цитата: Anfort
нах он Спартаку - не пойму

А с другой стороны, если толстожoпый лавочник Шахтера Фернандо стал в Спартаке лучшим, то Х.З. Луиска может стать легендой некогда великого клуба

Цитата: Meatloaf
Вообще-то у Спартака лучшая полузащита в РФПЛ почти по всем показателям. Не забывай и про мастера паса - Фернандо. Так что, херню не неси)

Которая и рядом не стоит с полузащитой Шахтера времен Адриано. А вашего мастера паса я наблюдал в Шахтере, мастерство было невероятное, в результате чего он прочно засел на лавку смотреть, как надо играть бразильцам в футбол
Регистрация: 10.10.2013
№6 Написал: Meatloaf (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
у мяса и близко нет полузащиты


Вообще-то у Спартака лучшая полузащита в РФПЛ почти по всем показателям. Не забывай и про мастера паса - Фернандо. Так что, херню не неси)
Регистрация: 3.07.2016
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:10) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Зато в Спартаке станет Чемпионом или сольет команду ... wink
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ничо-в Спартаке заиграет.. blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: Anfort
Он и в Шахтере деревом был

Это "дерево" стало лучшим бомбардиром в истории Шахтера. Ну Спартаку он действительно не нужен, у мяса и близко нет полузащиты уровня Шахтера, которая будет обслуживать Луиску
Регистрация: 10.10.2013
№2 Написал: следующий (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Anfort
нах он Спартаку - не пойму

Ну тебе же объяснили.
29-летний бразилец занял первое место среди наиболее бесполезных нападающих
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: Anfort СССР (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (7)

Он и в Шахтере деревом был. нах он Спартаку - не пойму
Регистрация: 18.06.2016
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