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Анатолий Бышовец: Витсель мог бы стать лучше, если перешел бы в "Ювентус"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что футболист "Зенита" Аксель Витсель, решивший перейти в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", мог бы улучшить свои игровые качества, если бы продолжил карьеру в "Ювентусе".

"В нынешнее время поступок Витселя оправдан. Сейчас такая тенденция, что многие игроки уезжают в Китай. Но мне кажется, что переход в "Ювентус" был бы настоящим вызовом в его карьере. Это поспособствовало бы улучшению игровых качеств Витселя. Он провел два-три хороших сезона в "Зените", желаю ему удачи в новом клубе!

По-настоящему великие игроки являются альтруистами. Для них существует только максимальный результат, только достижение высоких целей – победа в Лиге чемпионов, например. И, конечно, постоянно играть на очень высоком уровне, когда ты получаешь огромное удовольствие от самой игры", - цитирует Бышовца "Р-Спорт".
Теги: Бышовец Витсель
Сегодня, 13:26
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(0)
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 13:48) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мог бы ...но это уже нам неинтересно...
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: специалист дагестан (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Анжи»
правильное решение,ради денег они и играют,пока дают надо брать
Регистрация: 24.07.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (1)

В 27 лет задумался о благосостоянии семьи , он заработает что о деньгах не надо будет думать всю жизнь и что это плохо.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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