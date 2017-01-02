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Ничего футбольного – просто бизнес. Витсель и ещё 8 игроков, выбравших китайские деньги
«Ювентус» не смог провернуть трансфер Акселя Витселя в последний день лета, но взаимное желание клуба и бельгийца быть вместе делало будущий трансфер вопросом времени. Однако Аксель решил завершить свою большую европейскую карьеру, не начав её. Rusfootball.info представляет подборку парней, которые заработают ваш оклад быстрее, чем вы прочитаете этот текст.
Аксель Витсель
Между трансферами Халка и Витселя прошло всего полгода. Они перешли из одного и того же клуба в одну и ту же лигу, но эти переходы не имеют ничего общего, кроме внешней оболочки. 30-летний Халк имел долгосрочный контракт и стоил огромных денег, которые за него бы не заплатил ни один европейский клуб. Так что из «Зенита» у Халка была только одна дорога.
У Витселя их было множество – начали появляться слухи даже об интересе «Барселоны». Хотя, на самом деле, вполне достаточно было и «Ювентуса», стремящегося снова стать суперклубом по мировым меркам. Вместо того, чтобы помогать туринцам воплощать эту цель в жизнь, Витсель будет получать 25 миллионов евро в год и не факт, что будет получать вызовы в сборную, способную выиграть грядущий чемпионат мира. Теперь Аксель уже не избавится от репутации парня, который любит в первую очередь деньги, и быстро будет забыт. Он не отказал «Зениту», хотя через год наверняка бы перешёл из «Бенфики» в европейский топ-клуб. Он отказал «Ювентусу» и остальным потенциальным работодателям, хотя через полгода ничто не мешало ему начать строить большую карьеру, не рискуя умереть с голоду в туринских трущобах.
При этом не подумайте, что я осуждаю бельгийца, я просто констатирую факт. А осуждать человека за то, что он предпочёл законную и не противоречащую принипам морали работу, за которую ему готовы платить в 8-10 раз больше, чем в Серии А, невозможно.
Оскар
Ещё один свеженький трансфер, удививший многих. Нет, в этой подборке речь не пойдёт о новом самом высокооплачиваемом футболисте мира (надолго ли?) Карлосе Тевесе, здесь говорим о тех, кто имел хорошие варианты и в Европе.
Совсем недавно Оскар был ключевым игроком «Челси», но прошлый сезон команда провела ужасно, а в нынешнем бразилец не вписался в концепцию Антонио Конте. В принципе, не беда: на адаптированного к Европе очень сильного 25-летнего игрока покупатель бы нашёлся, карьера ещё не потеряна. Но 24 миллиона евро сделали своё дело. И сделали Оскара партнёром Халка и Одила Ахмедова, а также подчинённым Андре Виллаш-Боаша.
Паулиньо
А этот бразилец, пусть и недолго, уже поработал с Виллаш-Боашем в «Тоттенхэме». Футболист сборной Бразилии здорово проявил себя в АПЛ, сыграл за 2 сезона 67 матчей, но откликнулся на предложение Луиса Фелипе Сколари. Теперь вместе с ним Паулиньо приносит трофеи «Гуанчжоу» за жалкие 6 миллионов евро в год. И, думается, чувствует себя обманутым.
Жервиньо
Ивуариец вместе с Эденом Азаром делал «Лилль» чемпионом Франции и, как это часто бывает с заметными игроками Лиги 1, оказался в команде Арсена Венгера. В «Арсенале» получилось не очень здорово, потому пришлось сделать шаг назад в «Рому». Мы помним, как этот парень вместе с партнёрами унижал ЦСКА в Лиге чемпионов, но затем 28-летний на тот момент Жервиньо нашёл себе занятие, которое пришлось по душе больше: играть за «Хэбэй» и получать за это 10 миллионов евро в год.
Джексон Маритнес
Мощный колумбийский бомбардир много лет наводил страх на соперников «Порту», пока не перебрался в «Атлетико». Там и Мартинеса не пошло, но выход из положения был найден уже в зимнее трансферное окно. Вместо того, чтобы биться в финалах Лиги чемпионов, Джексон подписал контракт на 12.5 миллионов евро.
Правда, сделал это не совсем по своей воле: «Атлетико» уж очень хотелось отбить затраты на ошибочный трансфер (42.5 миллиона – получилось даже выйти в плюс). Лицо Джексона на презентационном фото говорит о многом.
Алекс Тейшейра
Мирча Луческу умел собрать в своей команде кучу бразильских талантов: Виллиан рулит в «Челси», Дуглас Коста – в «Баварии», список можно продолжать. Глядя на эти примеры, европейские клубы соревновались в борьбе за Алекса Тейшейру, но расторопнее «Ливерпуля» и остальных оказался «Цзянсу». 50 миллионов евро «Шахтёру», 12.5 игроку – и 26-летний Тейшейра уже не мечтает бороться за титул АПЛ на «Энфилде» под руководством Юргена Клоппа.
Эзекьель Лавесси
Он был аргентинской звездой «Наполи» до прихода Игуаина. Как и Кавани, проследовал по маршруту Неаполь-Париж, вызывался в сборную Аргентины и, по собственному признанию, мог перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед», но выбрал Китай. В отличие от Златана, который отправился покорять АПЛ в 35, Лавесси, 30-летний на момент перехода в «Хэбэй», согласился на азиатское предложение. Именно у него Тевес отобрал звание самого высокооплачиваемого футболиста мира: Эзекьель наслаждается игрой за середняка китайской лиги за 27 миллионов евро в год.
Рамирес
Никто не забыл, как Рамирес исполнил черпачок на «Камп Ноу» и вывел «Челси» в победный финал Лиги чемпионов? Пусть последующие годы складывались для основного игрока сборной Бразилии уже не так круто. Рамирес был в шоке от отношения Гуса Хиддинка, но все прекрасно понимали, что голландец уйдет по окончании сезона. В конце концов, игрок без проблем мог бы найти себе работодателя среди крутых европейских клубов, он был интересен «ПСЖ» и «Баварии», но предпочёл поработать под руководством Дана Петреску. Правда, румын вскоре отбыл в «Кубань», однако очередное сообщение о переводе средств на счёт должно было скрасить тоску бразильца.
+ бонус: Асамоа Гьян
Конечно, такой любитель денег, как Асамоа Гьян, должен был рано или поздно оказаться в Китае. Оказался поздно, потому и идёт вне конкурса. Один из лучших игроков и при этом главных неудачников ЧМ-2010, круто проявлявший себя и на клубном уровне, забивший за «Сандерленд» в первом же сезоне АПЛ 10 мячей, взял и укатил в Эмираты. В голове Стива Брюса не укладывалось, как Асамоа мог оставить лучшую лигу мира, перед этим в личном разговоре опровергнуть слухи об уходе, а через 2 дня подтвердить их уже поступком – отъездом в «Аль-Айн» на 117 тысяч евро в неделю. А вот в «Шанхае», куда Гьян перебрался в 2015-м, его жалованье выросло до 227 тысяч фунтов. Правда, долго в Китае ганец почему-то не задержался и отправился в «Аль-Ахли». Ну тянет парня в Эмираты, что теперь поделать...
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Аксель Витсель
Между трансферами Халка и Витселя прошло всего полгода. Они перешли из одного и того же клуба в одну и ту же лигу, но эти переходы не имеют ничего общего, кроме внешней оболочки. 30-летний Халк имел долгосрочный контракт и стоил огромных денег, которые за него бы не заплатил ни один европейский клуб. Так что из «Зенита» у Халка была только одна дорога.
У Витселя их было множество – начали появляться слухи даже об интересе «Барселоны». Хотя, на самом деле, вполне достаточно было и «Ювентуса», стремящегося снова стать суперклубом по мировым меркам. Вместо того, чтобы помогать туринцам воплощать эту цель в жизнь, Витсель будет получать 25 миллионов евро в год и не факт, что будет получать вызовы в сборную, способную выиграть грядущий чемпионат мира. Теперь Аксель уже не избавится от репутации парня, который любит в первую очередь деньги, и быстро будет забыт. Он не отказал «Зениту», хотя через год наверняка бы перешёл из «Бенфики» в европейский топ-клуб. Он отказал «Ювентусу» и остальным потенциальным работодателям, хотя через полгода ничто не мешало ему начать строить большую карьеру, не рискуя умереть с голоду в туринских трущобах.
При этом не подумайте, что я осуждаю бельгийца, я просто констатирую факт. А осуждать человека за то, что он предпочёл законную и не противоречащую принипам морали работу, за которую ему готовы платить в 8-10 раз больше, чем в Серии А, невозможно.
Оскар
Ещё один свеженький трансфер, удививший многих. Нет, в этой подборке речь не пойдёт о новом самом высокооплачиваемом футболисте мира (надолго ли?) Карлосе Тевесе, здесь говорим о тех, кто имел хорошие варианты и в Европе.
Совсем недавно Оскар был ключевым игроком «Челси», но прошлый сезон команда провела ужасно, а в нынешнем бразилец не вписался в концепцию Антонио Конте. В принципе, не беда: на адаптированного к Европе очень сильного 25-летнего игрока покупатель бы нашёлся, карьера ещё не потеряна. Но 24 миллиона евро сделали своё дело. И сделали Оскара партнёром Халка и Одила Ахмедова, а также подчинённым Андре Виллаш-Боаша.
Паулиньо
А этот бразилец, пусть и недолго, уже поработал с Виллаш-Боашем в «Тоттенхэме». Футболист сборной Бразилии здорово проявил себя в АПЛ, сыграл за 2 сезона 67 матчей, но откликнулся на предложение Луиса Фелипе Сколари. Теперь вместе с ним Паулиньо приносит трофеи «Гуанчжоу» за жалкие 6 миллионов евро в год. И, думается, чувствует себя обманутым.
Жервиньо
Ивуариец вместе с Эденом Азаром делал «Лилль» чемпионом Франции и, как это часто бывает с заметными игроками Лиги 1, оказался в команде Арсена Венгера. В «Арсенале» получилось не очень здорово, потому пришлось сделать шаг назад в «Рому». Мы помним, как этот парень вместе с партнёрами унижал ЦСКА в Лиге чемпионов, но затем 28-летний на тот момент Жервиньо нашёл себе занятие, которое пришлось по душе больше: играть за «Хэбэй» и получать за это 10 миллионов евро в год.
Джексон Маритнес
Мощный колумбийский бомбардир много лет наводил страх на соперников «Порту», пока не перебрался в «Атлетико». Там и Мартинеса не пошло, но выход из положения был найден уже в зимнее трансферное окно. Вместо того, чтобы биться в финалах Лиги чемпионов, Джексон подписал контракт на 12.5 миллионов евро.
Правда, сделал это не совсем по своей воле: «Атлетико» уж очень хотелось отбить затраты на ошибочный трансфер (42.5 миллиона – получилось даже выйти в плюс). Лицо Джексона на презентационном фото говорит о многом.
Алекс Тейшейра
Мирча Луческу умел собрать в своей команде кучу бразильских талантов: Виллиан рулит в «Челси», Дуглас Коста – в «Баварии», список можно продолжать. Глядя на эти примеры, европейские клубы соревновались в борьбе за Алекса Тейшейру, но расторопнее «Ливерпуля» и остальных оказался «Цзянсу». 50 миллионов евро «Шахтёру», 12.5 игроку – и 26-летний Тейшейра уже не мечтает бороться за титул АПЛ на «Энфилде» под руководством Юргена Клоппа.
Эзекьель Лавесси
Он был аргентинской звездой «Наполи» до прихода Игуаина. Как и Кавани, проследовал по маршруту Неаполь-Париж, вызывался в сборную Аргентины и, по собственному признанию, мог перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед», но выбрал Китай. В отличие от Златана, который отправился покорять АПЛ в 35, Лавесси, 30-летний на момент перехода в «Хэбэй», согласился на азиатское предложение. Именно у него Тевес отобрал звание самого высокооплачиваемого футболиста мира: Эзекьель наслаждается игрой за середняка китайской лиги за 27 миллионов евро в год.
Рамирес
Никто не забыл, как Рамирес исполнил черпачок на «Камп Ноу» и вывел «Челси» в победный финал Лиги чемпионов? Пусть последующие годы складывались для основного игрока сборной Бразилии уже не так круто. Рамирес был в шоке от отношения Гуса Хиддинка, но все прекрасно понимали, что голландец уйдет по окончании сезона. В конце концов, игрок без проблем мог бы найти себе работодателя среди крутых европейских клубов, он был интересен «ПСЖ» и «Баварии», но предпочёл поработать под руководством Дана Петреску. Правда, румын вскоре отбыл в «Кубань», однако очередное сообщение о переводе средств на счёт должно было скрасить тоску бразильца.
+ бонус: Асамоа Гьян
Конечно, такой любитель денег, как Асамоа Гьян, должен был рано или поздно оказаться в Китае. Оказался поздно, потому и идёт вне конкурса. Один из лучших игроков и при этом главных неудачников ЧМ-2010, круто проявлявший себя и на клубном уровне, забивший за «Сандерленд» в первом же сезоне АПЛ 10 мячей, взял и укатил в Эмираты. В голове Стива Брюса не укладывалось, как Асамоа мог оставить лучшую лигу мира, перед этим в личном разговоре опровергнуть слухи об уходе, а через 2 дня подтвердить их уже поступком – отъездом в «Аль-Айн» на 117 тысяч евро в неделю. А вот в «Шанхае», куда Гьян перебрался в 2015-м, его жалованье выросло до 227 тысяч фунтов. Правда, долго в Китае ганец почему-то не задержался и отправился в «Аль-Ахли». Ну тянет парня в Эмираты, что теперь поделать...
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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