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СМИ: Сердар Таски присоединится к "Трабзонспору" на сборе в Анталье

Защитник "Спартака" Сердар Таски близок к переходу в турецкий клуб, информирует Milliyet

Сообщается, что футболист согласовал условия контракта с "Трабзонспором". 29-летний защитник присоединится к новой команде на сборе в Анталье.
Теги: Таски Трабзонспор
Сегодня, 13:58
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№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:00) #
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Пришел с травмой и уходит с травмой.
Судьба.
Регистрация: 22.09.2009
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