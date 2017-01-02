Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Макаренко: предложения от "Уфы" и "Спортинга"? Ничего об этом не слышал

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Макаренко опроверг информацию, что им интересуется "Уфы" и "Спортинг".

- "Спортинг" и "Уфа"?... Первый раз слышу о чем-то подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь. Думаю, что если и появится какая-то подоплека относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска.

Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует, - цитирует Макаренко "Динамо Киев от Шурика".

Ранее "Динамомания" сообщала, что Макаренко, который после истечения контракта с "Динамо" стал свободным агентом получил предложение от "Уфы", а затем от "Спортинга".
Теги: Уфа Динамо Киев
Сегодня, 14:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.