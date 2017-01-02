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"Рубин" интересуется хавбеком "Галатасарая" Ясином Озтекином

"Рубин" проявляет интерес к полузащитнику "Галатасарая" Ясину Озтекину, сообщает твиттер Galatasaray'dan Son.

Казанский клуб предлагает за 29-летнего футболиста 4 миллиона евро. В текущем сезоне Озтекин принял участие в 14 матчах "Галатасарая", забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Советский спорт
Теги: Рубин
Сегодня, 15:16
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