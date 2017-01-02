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"Рубин" интересуется хавбеком "Галатасарая" Ясином Озтекином
"Рубин" проявляет интерес к полузащитнику "Галатасарая" Ясину Озтекину, сообщает твиттер Galatasaray'dan Son.
Казанский клуб предлагает за 29-летнего футболиста 4 миллиона евро. В текущем сезоне Озтекин принял участие в 14 матчах "Галатасарая", забил семь мячей и отдал две результативные передачи.
Советский спорт
Казанский клуб предлагает за 29-летнего футболиста 4 миллиона евро. В текущем сезоне Озтекин принял участие в 14 матчах "Галатасарая", забил семь мячей и отдал две результативные передачи.
Советский спорт
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