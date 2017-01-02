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Халк встретил Оскара в Китае (фото)

Новичок "Шанхай СИПГ" полузащитник Оскар прибыл в Китай, где должен присоединиться к своему клубу. Бразильца встретил его соотечественник и партнер по команде Халк.

Халк встретил Оскара в Китае (фото)


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Теги: Халк Оскар
Сегодня, 15:40
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4
(1)
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Витселя без одувана на голове не узнать
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Рырга (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (1)

Место встречи изменить нельзя...китайцы помойму всех скупили до кого дотянулись...
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая встреча. Кажется, я уже знаю имена будущих чемпионов Китая.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Raptor Серпухов (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Харю от отъел знатно!


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РФС ***асы
Регистрация: 26.04.2009
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