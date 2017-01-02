Хесе Родригес может сменить "ПСЖ" на "Рому"

Нападающий "ПСЖ" Хесе Родригес в январе может перебраться в итальянскую "Рому", передает Corriere dello Sport.Сообщается, что римляне готовы предложить парижанам €3 млн за аренду испанца до июня с возможностью выкупа за €20 млн.Ранее сообщалось, что Хесе может перейти на правах аренды в "Лас-Пальмас", но испанский клуб не готов платить игроку ту зарплату, которую он получает во Франции.