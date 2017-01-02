"Ювентус" пока не может договориться с Пауло Дибалой

В "Ювентусе" продолжают попытки достичь договоренности о новом контракте с нападающим Пауло Дибалой, передает Football Italia.



Сообщается, что руководство "старой синьоры" готово выделить аргентинцу зарплату в размере 6 миллионов евро в год. Сам 23-летний футболист хотел бы зарабатывать 7,5 миллионов за сезон.



Напомним, по информации СМИ, Дибалой активно интересуется мадридский "Реал".