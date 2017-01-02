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"Ювентус" пока не может договориться с Пауло Дибалой

В "Ювентусе" продолжают попытки достичь договоренности о новом контракте с нападающим Пауло Дибалой, передает Football Italia.

Сообщается, что руководство "старой синьоры" готово выделить аргентинцу зарплату в размере 6 миллионов евро в год. Сам 23-летний футболист хотел бы зарабатывать 7,5 миллионов за сезон.

Напомним, по информации СМИ, Дибалой активно интересуется мадридский "Реал".
Теги: Ювентус Дибала
Сегодня, 15:53
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