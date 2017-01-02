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Райан Бабел стал игроком "Бешикташа"

Нападающий "Депортиво" Райан Бабел стал игроком "Бешикташа", информирует официальный сайт турецкого клуба.

Финансовые подробности сделки и детали контракта не разглашаются.
Теги: Бешикташ
Сегодня, 16:11
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