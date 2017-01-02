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"Сток Сити" хочет выкупить права на вратаря Ли Гранта

Голкипер "Сток Сити" Ли Грант, который выступает за "гончаров" на правах аренды из "Дерби" может остаться в команде на постоянной основе, сообщает L`Equipe.

Клуб премьер-лиги решил выкупить футболиста у "Дерби" за 1.5 миллиона евро.
Теги: Сток Сити Трансферы
Сегодня, 16:31
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