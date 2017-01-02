Джордан Ларссон продолжит карьеру в "Немйегене"

Бывший нападающий "Хельсингборга" Джордан Ларссон продолжит карьеру в "Немйегене", информирует официальный сайт команды.



Соглашение между клубом и игроком рассчитано до 2020 года.