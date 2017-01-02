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Джордан Ларссон продолжит карьеру в "Немйегене"

Бывший нападающий "Хельсингборга" Джордан Ларссон продолжит карьеру в "Немйегене", информирует официальный сайт команды.

Соглашение между клубом и игроком рассчитано до 2020 года.
Сегодня, 16:40
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