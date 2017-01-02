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Луис Адриано не прибыл на сбор "Милана

Нападающий "Милана" Луис Адриано не прибыл на сбор команды для латиноамериканских игроков, передает Gianlucadimarzio.

Врачи были оповещены о том, что 29-летний форвард не прибудет на сбор. Ранее сообщалось, что Луис Адриано уже подписал контракт со "Спартаком".
Теги: Адриано Милан
Сегодня, 17:08
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№1 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
однозначно наш клиент, дешево и сердито.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
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