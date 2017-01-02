Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ева Лонгория проведет церемонию вручения приза лучшему игроку 2016 года

Актриса Ева Лонгория и телеведущий Марко Шреил станут ведущими церемонии вручения приза лучшему игроку 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), информирует пресс-служба организации.

2 декабря ФИФА обнародовала шорт-лист из трех кандидатов на звание лучшего футболиста мира 2016 года, в который вошли португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и француз Антуан Гризманн.
Сегодня, 17:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.