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Крис Мавинга летом может перебраться в MLS

Защитник "Рубина" Крис Мавинга попал в сферу интересов клуба из MLS, название которого не называется, утверждает Footmercato.

Российскому клубу уже поступило официальное предложение от команды из США по трансферу футболиста. Возможная сделка может состояться в летнее трансферное окно наступившего года.
Теги: Мавинга Рубин
Сегодня, 18:20
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:39) #
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что-то не помню его..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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