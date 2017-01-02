Крис Мавинга летом может перебраться в MLS

Защитник "Рубина" Крис Мавинга попал в сферу интересов клуба из MLS, название которого не называется, утверждает Footmercato.



Российскому клубу уже поступило официальное предложение от команды из США по трансферу футболиста. Возможная сделка может состояться в летнее трансферное окно наступившего года.