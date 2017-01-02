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"Матч ТВ" покажет хоккейный матч сборной России в прямом эфире вместо игры "Вест Хэм" – "МЮ"

Сегодня телеканал "Матч ТВ" покажет четвертьфинал молодежного чемпионата мира с участием сборной России. В 21.00 по московскому времени россияне начнут матч против сборной Дании.

Изначально в программе канала была запланирована трансляция матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед", который начнется в 20.15 по московскому времени.

Российская команда в своем дебютном матче уступила хозяевам турнира Канаде (3:5), затем разгромила Латвию (9:1), проиграла США (2:3) и была сильнее Словакии (2:0).
Теги: Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:14
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6
(5)
№6 Написал: roodwit (Сегодня, 19:57) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кто вообще смотрит хоккей?))
Регистрация: 30.12.2016
№5 Написал: пончевед (Сегодня, 19:36) #
  • +2
  •  (6)

это правильно.
Регистрация: 6.09.2011
№4 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Эм
Я про то что
Они решили показывать выступление сборной
А не футбол английский


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Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:28) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Поганый хоккей нужно показывать по отдельному каналу,все равно его почти никто не смотрит по сравнению с любителями футбола.Еще бы чемпионат по шахматам показали в прямом.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: GRON Москва (Сегодня, 19:25) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Ну это адекватное решение

Чему? Тому. что наши молодые хоккейные дарования уверенно продули и канадцам, и американцам? Лично я хоккей со времен сочинского позора несмотрю и вам не советую!
Регистрация: 10.06.2015
№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну это адекватное решение


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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