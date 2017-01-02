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"Матч ТВ" покажет хоккейный матч сборной России в прямом эфире вместо игры "Вест Хэм" – "МЮ" (6)
"Матч ТВ" покажет хоккейный матч сборной России в прямом эфире вместо игры "Вест Хэм" – "МЮ" (6)
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"Матч ТВ" покажет хоккейный матч сборной России в прямом эфире вместо игры "Вест Хэм" – "МЮ"
Сегодня телеканал "Матч ТВ" покажет четвертьфинал молодежного чемпионата мира с участием сборной России. В 21.00 по московскому времени россияне начнут матч против сборной Дании.
Изначально в программе канала была запланирована трансляция матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед", который начнется в 20.15 по московскому времени.
Российская команда в своем дебютном матче уступила хозяевам турнира Канаде (3:5), затем разгромила Латвию (9:1), проиграла США (2:3) и была сильнее Словакии (2:0).
Изначально в программе канала была запланирована трансляция матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед", который начнется в 20.15 по московскому времени.
Российская команда в своем дебютном матче уступила хозяевам турнира Канаде (3:5), затем разгромила Латвию (9:1), проиграла США (2:3) и была сильнее Словакии (2:0).
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