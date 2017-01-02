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Руди Жестед близок к переходу в "Мидлсбро"

Нападающий "Астон Виллы" Руди Жестед продолжит карьеру в "Мидлсбро", утверждает Sky Sports.

"речники" предложили за футболиста компенсацию в размере 6 миллионов фунтов и "вилланы" ответили согласием на данное предложение.
Теги: Астон Вилла Мидлсбро Трансферы
Сегодня, 19:25
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