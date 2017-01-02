Руди Жестед близок к переходу в "Мидлсбро"

Нападающий "Астон Виллы" Руди Жестед продолжит карьеру в "Мидлсбро", утверждает Sky Sports.



"речники" предложили за футболиста компенсацию в размере 6 миллионов фунтов и "вилланы" ответили согласием на данное предложение.