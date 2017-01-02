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"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ "Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед".

"Вест Хэм": Рэндольф, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Обьянг, Антонио, Куйяте, Лансини, Фегули, Пайет.

"МЮ": де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Ибрагимович.
Теги: Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:26
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