Антонио Конте: Терри очень важен для нас, даже когда не выходит на поле

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что защитник Джон Терри очень важен для команды.



"Я хочу отметить Джона Терри, потому что он очень важен для нас, даже когда не выходит на поле. Он играет большую роль для команды на тренировках и в раздевалке, и я хочу поблагодарить его, потому что его поддержка очень важна", — приводит слова Конте официальный сайт "Челси".