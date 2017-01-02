Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антонио Конте: Терри очень важен для нас, даже когда не выходит на поле

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что защитник Джон Терри очень важен для команды.

"Я хочу отметить Джона Терри, потому что он очень важен для нас, даже когда не выходит на поле. Он играет большую роль для команды на тренировках и в раздевалке, и я хочу поблагодарить его, потому что его поддержка очень важна", — приводит слова Конте официальный сайт "Челси".
Теги: Конте Терри Челси
Сегодня, 19:33
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Полностью согласен..Будет жаль,если Джон уйдет.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.