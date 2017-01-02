Янник Феррейра-Карраско не сыграет с "Лас-Пальмасом"

Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско из-за травмы пропустит первый матч 1/8 финала Кубка Испании с "Лас-Пальмасом", информирует пресс-служба клуба.



23-летний бельгийский хавбек не был включён в заявку на игру, которая состоится во вторник, 3 января.