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"Эвертон" разгромил "Саутгемптон", "Манчестер Сити" в меньшинстве одолел "Бернли"

"Эвертон" разгромил "Саутгемптон" в матче 20-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии

20 тур

"Эвертон" - "Саутгемптон" 3:0

Голы: Валенсия, 73, Бэйнс, 81, Лукаку, 89

"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Дэвис, Леннон (Валенсия, 61), Гейе, Баркли (Барри, 85), Калверт-Льюин (Миральяс, 12), Лукаку

"Саутгемптон": Форстер, Седрик (Стивенс, 6), Йосида, Фонте, Маккуин, Ромеу, Уорд-Праус, Класи (Лонг, 78), Редмонд, Тадич (Буфаль, 67), Родригес

Предупреждения: Уорд-Праус, 40

"Манчестер Сити" - "Бёрнли" 2:1

Голы: Клиши, 58, Агуэро, 62, Ми, 70

"Манчестер Сити":Браво, Санья, Клиши, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Навас (Сильва, 46), Яя Туре, Де Брёйне, Стерлинг (Стоунс, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46)

"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Эрфилд (Бэмфорд, 88), Бойд, Грэй, Барнс (Воукс, 69)

Предупреждения: Хендрик, 38, Яя Туре, 41, Санья, 71, Сильва, 71, Кин, 80, Грэй, 90+3, Сильва, 90+6

Удаления: Фернандиньо, 32
Теги: Эвертон Саутгемптон Манчестер Сити Бернли
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