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"Легия" заинтересована в приобретении Петара Шкулетича

"Легия" интересуется нападающим "Локомотива" Петаром Шкулетичем, сообщает Sportowefakty.

Польский клуб пытался приобрести сербского нападающего еще в 2014 году, однако тогда борьбу за футболиста выиграли как раз железнодорожники. Трансфер серба может обойтись "Легии" в один миллион евро.
Теги: Шкулетич Легия Локомотив
Сегодня, 20:13
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