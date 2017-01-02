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Бывший вице-президент "Реала" Грегорио Паунеро скончался в возрасте 100 лет

Бывший вице-президент и директор мадридского "Реала" Грегорио Паунеро скончался в понедельник в возрасте 100 лет.

"Грегорио Паунеро скончался в возрасте 100 лет, "Реал" разделяет скорбь с его семьей и выражает соболезнования", - говорится в сообщении на официальном сайте "Реала".

Паунеро работал в "Реале" более 60 лет.
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Покойся с миром человек
Регистрация: 17.10.2016
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