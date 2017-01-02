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Форвард "Удинезе" пополнит состав "Малаги"

Нападающий "Удинезе" Адальберто Пеньяранда близок к трансферу в "Малагу", пишет Marca.

Сообщается, что клубам осталось лишь только уладить формальности по переходу игрока, и "Малага" в скором времени должна официально объявить о трансфере футболиста.
Теги: Удинезе Малага
Сегодня, 20:39
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