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Форвард "Удинезе" пополнит состав "Малаги"
Нападающий "Удинезе" Адальберто Пеньяранда близок к трансферу в "Малагу", пишет Marca.
Сообщается, что клубам осталось лишь только уладить формальности по переходу игрока, и "Малага" в скором времени должна официально объявить о трансфере футболиста.
Сообщается, что клубам осталось лишь только уладить формальности по переходу игрока, и "Малага" в скором времени должна официально объявить о трансфере футболиста.
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