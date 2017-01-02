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Джек Батленд может больше не сыграть в этом сезоне

Голкипер "Сток Сити" Джек Батленд рискует пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной еще 10 месяцев назад, сообщает The Guardian.

Напомним, в марте Батленд получил серьезную травму лодыжки в товарищеском матче между Англией и Германией в Берлине. Вратарь после этого пропустил Евро-2016 и старт нынешнего сезона. Ожидалось, что 24-летний вратарь сможет вернуться в строй еще в августе, однако восстановление футболиста не обошлось без рецидивов. Теперь высока вероятность, что Джек не сыграет в текущем сезоне.
Теги: Сток Сити
Сегодня, 21:15
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