Данни Блинд: Депаю необходим трансфер в январе

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Мемфису Депаю следует отправиться в "Эвертон".



"Мемфису необходим трансфер в январе. Он не входит в основную обойму сборной Голландии и поэтому должен уйти. В "Эвертон" Рональда Кумана? Куман отлично его знает, что очень важно. Сейчас он в таком положении, что ему, возможно, даже будет сложно пробиться в состав "Эвертона". На флангах у "Эвертона" будет серьезная конкуренция для него. Если те вингеры останутся, Мемфису придется постараться, чтобы стать основным игроком в "Эвертоне", — цитирует Блинда Manchester Evening News.