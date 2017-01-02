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Данни Блинд: Депаю необходим трансфер в январе

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Мемфису Депаю следует отправиться в "Эвертон".

"Мемфису необходим трансфер в январе. Он не входит в основную обойму сборной Голландии и поэтому должен уйти. В "Эвертон" Рональда Кумана? Куман отлично его знает, что очень важно. Сейчас он в таком положении, что ему, возможно, даже будет сложно пробиться в состав "Эвертона". На флангах у "Эвертона" будет серьезная конкуренция для него. Если те вингеры останутся, Мемфису придется постараться, чтобы стать основным игроком в "Эвертоне", — цитирует Блинда Manchester Evening News.
Теги: Депай Манчестер Юнайтед Эвертон
Сегодня, 21:24
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