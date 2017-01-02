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Голы Маты и Ибрагимовича принесли "МЮ" победу над "Вест Хэмом"
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Вест Хэм Юнайтед" в матче 20-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии
20 тур
"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Мата, 63, Ибрагимович, 78
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Обьянг, Антонио, Куйяте (Фернандеш, 82), Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайет (Кэрролл, 69)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Мата, 46), Джонс, Рохо, Валенсия, Кэррик, Эррера, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 65), Лингард (Рашфорд, 58), Ибрагимович
Предупреждения: Пайет, 29, Дармиан, 42, Валенсия, 75, Нордтвейт, 90+1
Удаления: Фегули, 15
Чемпионат Англии
20 тур
"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Мата, 63, Ибрагимович, 78
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Обьянг, Антонио, Куйяте (Фернандеш, 82), Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайет (Кэрролл, 69)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Мата, 46), Джонс, Рохо, Валенсия, Кэррик, Эррера, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 65), Лингард (Рашфорд, 58), Ибрагимович
Предупреждения: Пайет, 29, Дармиан, 42, Валенсия, 75, Нордтвейт, 90+1
Удаления: Фегули, 15
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