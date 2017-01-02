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Голы Маты и Ибрагимовича принесли "МЮ" победу над "Вест Хэмом"

"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Вест Хэм Юнайтед" в матче 20-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии

20 тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Мата, 63, Ибрагимович, 78

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Обьянг, Антонио, Куйяте (Фернандеш, 82), Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайет (Кэрролл, 69)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Мата, 46), Джонс, Рохо, Валенсия, Кэррик, Эррера, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 65), Лингард (Рашфорд, 58), Ибрагимович

Предупреждения: Пайет, 29, Дармиан, 42, Валенсия, 75, Нордтвейт, 90+1

Удаления: Фегули, 15
Теги: Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:11
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№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 23:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Златану вернули должок...А Мауру можно посочувствовать-игра пока не поставлена все же!! open_mouth


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
шестая подряд победа, но, МЮ всё ровно вне зоны ЛЧ пока. в следующих трёх турах и посмотрим насколько МЮ способна на борьбу под ЛЧ АПЛ
Регистрация: 8.09.2011
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 22:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
И опять офсайд! unamused
Регистрация: 8.08.2016
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