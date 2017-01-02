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Юрген Клопп: трудно объяснить результат матча с "Сандерлендом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с "Сандерлендом" (2:2).

"Мне трудно объяснить результат матча с "Сандерлендом". Я не могу понять, что именно я увидел. Мои подопечные боролись, но я не был уверен, что игроки справятся. Конечно, "Ливерпуль" может играть лучше, но я не уверен, что при таком календаре. Нам немного не хватило удачи, но "Сандерленд" тоже очень старался, и, возможно, они заслужили ничью", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Ливерпуль Сандерленд
Сегодня, 22:19
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