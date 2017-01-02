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Джон Оби Микел перейдет в "Валенсию"

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел продолжит карьеру в "Валенсии", утверждает Own Goal Nigeria.

Испанский клуб уже согласовал четырёхлетний контракт с футболистом "аристократов". Ожидается, что игрок достанется "Валенсии" в качестве свободного агента.
Теги: Валенсия Челси Трансферы
Сегодня, 22:39
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 23:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично..Должен заиграть!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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