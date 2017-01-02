Джон Оби Микел перейдет в "Валенсию"

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел продолжит карьеру в "Валенсии", утверждает Own Goal Nigeria.



Испанский клуб уже согласовал четырёхлетний контракт с футболистом "аристократов". Ожидается, что игрок достанется "Валенсии" в качестве свободного агента.