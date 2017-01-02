Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Торино" собирается арендовать у "Ромы" форварда Хуана Итурбе

Нападающий "Ромы" Хуан Итурбе в зимнее трансферное окно на правах аренды должен перейти в "Торино", сообщает Tuttosport.

Сам аргентинец уже согласовал условия своего контракта. Речь пойдет о бесплатной аренде до конца сезона, после чего туринцы будут иметь право выкупить трансфер игрока за 12,5 миллиона евро. Напомним, что интерес к Итурбе проявляли "Зенит" и "Лион".
Теги: Итурбе Рома Торино Трансферы
Сегодня, 22:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.