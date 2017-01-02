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"НЕК Неймеген" разорвал контракт с бывшим игроком "Спартака" Квинси Овусу-Абейе

Голландский клуб "НЕК Неймеген" разорвал контракт с Квинси Овусу-Абейе, сообщает gelderlander.nl.

Напомним, что 30-летний форвард из Ганы перебрался в "НЕК Неймеген" всего лишь 6 месяцев назад. Контракт с ним разорвали из-за недопустимого поведения. С 2006 по 2010 года Квинси Овусу-Абейе играл за московский "Спартак", за который провёл 34 матча и забил три мяча.
Теги: НЕК
Сегодня, 23:02
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 23:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очень странный нападающий/вингер.
Сменил 11 клубов. За 6 из них не забил НИ одного гола.
За клубную карьеру забил 25 голов
(в 201 матче за 12 сезонов)
(среднее 16 игр/сезон, среднее 2 гола/сезон).


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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