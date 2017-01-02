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"Марсель" готов заплатить "Вест Хэму" 30-40 млн евро за Пайета
Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайе может вернуться в "Марсель", информирует Telefoot.
Французы готовы заплатить за хавбека от 30 до 40 миллионов евро. Однако, один из руководителей лондонцев Дэвид Голд заявил, что Пайе стоит не менее, чем 50 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что Пайе пополнил стан лондонцев именно из "Марселя" в 2015-м году за 15 миллионов евро.
Французы готовы заплатить за хавбека от 30 до 40 миллионов евро. Однако, один из руководителей лондонцев Дэвид Голд заявил, что Пайе стоит не менее, чем 50 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что Пайе пополнил стан лондонцев именно из "Марселя" в 2015-м году за 15 миллионов евро.
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