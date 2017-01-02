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"Интер" договорился с "Аталантой" о трансфере Гальярдини

Полузащитник "Аталанты" Роберто Гальярдини в зимнее трансферное окно перейдет в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

На игрока также претендовал "Ювентус", но "нерадзурри" оказались настойчивее. Переход должен быть завершен в течение ближайших 2 суток, а за игрока миланцы выложат 25-27 миллионов евро.
Теги: Интер Аталанта Трансферы
Сегодня, 23:24
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