Серж Гнабри попал в сферу интересов "Наполи"

Полузащитник "Вердера" Серж Гнабри может продолжить карьеру в "Наполи", информирует Football Italia.



Сообщается, что итальянский клуб готов выплатить отступные, прописанные в контракте игрока, которые равны 8 миллионам евро.