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Серж Гнабри попал в сферу интересов "Наполи"

Полузащитник "Вердера" Серж Гнабри может продолжить карьеру в "Наполи", информирует Football Italia.

Сообщается, что итальянский клуб готов выплатить отступные, прописанные в контракте игрока, которые равны 8 миллионам евро.
Теги: Вердер Наполи Трансферы
Вчера, 23:34
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