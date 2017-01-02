"Палермо" интересуется форвардом Антонио Кассано

Нападающий "Сампдории" Антонио Кассано в зимнее трансферное окно может перейти в другую команду, сообщает Tuttosport.



В услугах игрока заинтересован "Палермо", который готов предложить футболисту аналогичные условия контракта, которые у Кассано есть в составе нынешнего клуба.