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"Палермо" интересуется форвардом Антонио Кассано

Нападающий "Сампдории" Антонио Кассано в зимнее трансферное окно может перейти в другую команду, сообщает Tuttosport.

В услугах игрока заинтересован "Палермо", который готов предложить футболисту аналогичные условия контракта, которые у Кассано есть в составе нынешнего клуба.
Теги: Палермо Сампдория Трансферы
Вчера, 23:45
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