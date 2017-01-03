Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

НЕК отчислил из команды бывшего форварда "Спартака" Квинси

Руководство НЕКа разорвало контракт с бывшим форвардом "Спартака" Квинси Овусу-Абейе, передает De Gelderlander.

Сообщается, что контракт с 30-летним нападающим расторгнут из-за систематичных нарушений дисциплины. В начале декабря он был отстранен от основной команды. 2 декабря он опоздал на тренировку, также Овусу-Абейе подрался с одним из помощников тренера.

Футболист пробыл в НЕКе шесть месяцев. В текущем сезоне он отыграл 11 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых сделал четыре результативные передачи.

Sportbox
Сегодня, 09:25
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bulgakov_vv01
чем дольше без побед,тем больше величие колбасит

Ты-то что можешь знать о величии? Ваше "величие" - пустая Песчанка! Не забудь, Гинер рассказывал, что как вы там последнюю бытовку передвинете... То сразу посещаемость начнется laughing Так как у вас там, на чем вы остановились, что страна - нефутбольная или что вы - говно? smile


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: Ramon Москва, Крылатское (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
завтра еще раз эту новость выложить не забудьте. вдруг кто-то не прочитал?


--------------------
http://www.youtube.com/watch?v=UXAfEPoiNP0
Регистрация: 1.08.2007
№3 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ли Харви Освальд
Единственное, чем человек может быть кому-то интересен - только тем, что когда-то играл в Спартаке. Все! На остальное всем - начхать!
Сами понимаете - одно дело игрок великой команды... Другое дело - разные абаевы-караваевы.

чем дольше без побед,тем больше величие колбасит smile Очнись чудик,Герберт Уэлс местного разлива smile
Регистрация: 16.03.2013
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 10:35) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Единственное, чем человек может быть кому-то интересен - только тем, что когда-то играл в Спартаке. Все! На остальное всем - начхать!
Сами понимаете - одно дело игрок великой команды... Другое дело - разные абаевы-караваевы.


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: SuperStar (Сегодня, 09:44) #
  • +2
  •  (10)

вот он спартаковский дух что с людьми творит grinning
Регистрация: 28.07.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.