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"Рубин" предложил Алекса Сонга "Трабзонспору"

"Рубин" планирует продать полузащитника Александра Сонга. Казанский клуб предложил "Трабзонспору" приобрести 29-летнего камерунца, информирует Fanatik.

Напомним, Сонг пришел в "Рубин" летом 2016 года, он провел 9 игр в премьер-лиге, в которых сделал две голевые передачи.
Теги: Рубин Сонг
Сегодня, 09:49
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№3 Написал: паравоз (Сегодня, 11:51) #
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такого дядьку надо оставить. для миранчуков.
Регистрация: 20.08.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сонг и Мвила одного плана футболисты, на лавке никто из них сидеть не будет.. мало кто мог предположить, что при Грасии Мвила вновь заиграет в Рубине
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Антон Барымский (Сегодня, 10:22) #
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Зря
Регистрация: 10.12.2015
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