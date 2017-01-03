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Бывший глава детского футбола "Зенита" возглавил эстонскую "Флору"

Бывший руководитель департамента детского футбола "Зенита" Арно Пайперс назначен главным тренером "Флоры".

"Я очень рад вернуться сюда спустя 13 лет. Я был удивлен, когда руководство "Флоры" обратилось ко мне с просьбой возглавить клуб. На принятие предложения мне понадобилось два месяца на размышление", - приводит слова Пайперса пресс-служба клуба.

Ранее Голландский специалист уже работал в таллинском клубе с 2000 по 2004 год. В "Зените" Пайперс работал с конца 2008 по февраль 2010 года.

Советский спорт
Теги: Зенит
Сегодня, 09:58
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