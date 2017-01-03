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"Рубин" предлагает 4 млн евро за полузащитника "Галатасарая" Озтекина

"Рубин" заинтересован в полузащитнике "Галатасарая" Ясине Озтекине, утверждает Sabah.

Сообщается, что казанцы уже ведут переговоры о трансфере, за 29-летнего футболиста предлагается 4 миллиона евро.

Озеткин испортил отношения с главным тренером команды Яном Олде Рикеринком и хочет покинуть стамбульский клуб. Также в переходе игрока заинтересованы клубы из США и Китая.
Теги: Рубин
Сегодня, 10:25
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№1 Написал: Антон Барымский (Сегодня, 10:35) #
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Регистрация: 10.12.2015
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