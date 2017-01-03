"Ювентус" объявил о подписании контракта с Томасом Ринконом

"Ювентус" объявил о переходе полузащитника "Дженоа" Томаса Ринкона. Сделка обошлась "Юве" в € 8 млн плюс ещё € 1 млн в качестве возможных бонусов.Контракт 28-летнего венесуэльца с "Ювентусом" был подписан до 30 июня 2020 года.