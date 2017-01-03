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"Ювентус" объявил о подписании контракта с Томасом Ринконом

"Ювентус" объявил о переходе полузащитника "Дженоа" Томаса Ринкона. Сделка обошлась "Юве" в € 8 млн плюс ещё € 1 млн в качестве возможных бонусов.

Контракт 28-летнего венесуэльца с "Ювентусом" был подписан до 30 июня 2020 года.

"Ювентус" объявил о подписании контракта с Томасом Ринконом
Теги: Ювентус
Сегодня, 10:46
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Витсель для бедных.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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