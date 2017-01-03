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"Рубин" официально подтвердил уход Марко Девича

Нападающий "Рубина" Марко Девич покинул команду, передает официальный сайт казанского клуба.

"31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошел к концу. Футбольный клуб "Рубин" искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде.

От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все, Марко!" - говорится в сообщении.
Теги: Рубин Девич
Сегодня, 10:49
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