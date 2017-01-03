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Александр Кокорин встретился с Франком Рибери (фото)

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выложил в Инстаграм совместную фотографию с полузащитником "Баварии" Франком Рибери.

25-летний форвард сборной России встретил француза в Сингапуре.

Александр Кокорин встретился с Франком Рибери (фото)


Теги: Кокорин Рибери
Сегодня, 10:54
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7
(1)
№7 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 12:37) #
  • -3
  •  (3)
online

Пое6алися хоть?


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№6 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 11:52) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
.... И принял ислам.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№5 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:24) #
  • -4
  •  (8)

Шурик, сколько бабла отвалил за фотку?
Регистрация: 26.05.2012
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:05) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
И кому из них 25 лет?! Топорен, меньше увлекайся шампусиком и Мамаевым! laughing


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:05) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
жесть, у него реально паспорт не настоящий ахах
на фото выглядит старше Рибери anguished

Бухает много.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
жесть, у него реально паспорт не настоящий ахах
на фото выглядит старше Рибери anguished


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 10:59) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Весело им! С Новым годом!


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
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