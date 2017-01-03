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Денис Черышев навестил детей в испанской больнице (фото)

Нападающий "Вильярреала" Денис Черышев принял участие в благотворительной акции, о чем поведал в своем Инстаграме.

Футболисты испанской команды навестили детей в больнице Кастельона, пообщались и подарили подарки.

Денис Черышев навестил детей в испанской больнице (фото)
Теги: Черышев Денис
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
о как...уже напом стал
а вообще похвально


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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