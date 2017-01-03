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Журналисты назвали Андрея Аршавина лучшим игроком Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим игроком Казахстана в 2016 году. В голосовании приняли участие местные журналисты, которых опросило издание Prosports.

"Игрок сильно впечатлил многих специалистов и болельщиков, потому и не возникло споров в объективности победы россиянина в борьбе за звание сильнейшего игрока чемпионата Казахстана", - гласит сообщение на сайте Prosports.kz.
Теги: Аршавин
Сегодня, 11:15
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2
(2)
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (1)

Ожидаемо
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 12:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Андрюха молодец. Хочет играть - и играет. Причем не сказать, что чемпионат Казахстана такое уж УГ, в ЕК осенью играли более-менее, так что игроки там есть.
Регистрация: 12.06.2016
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