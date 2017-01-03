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Федор Смолов снова прыгнул в воду с обрыва (видео)

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов разместил в Инстаграме видеозапись своего прыжка в воду с крутого обрыва.

Напомним, ранее пресс-служба сборной России выразила озабоченность в связи с активным отдыхом форварда.

"Легкий дайв, как вы любите", – подписал видео Смолов.

ВИДЕО - здесь
Теги: Смолов
Сегодня, 11:23
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№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 11:54) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Есть такое чуство, что он допрыгается до травмы и закончит с футболом. Не дури Чюдик!!! Скоро КК и ЧМ и Смена клуба, а ты хернёй страдаешь, ты же Футболист, а не экстримал
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: следующий (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Молодец.
Регистрация: 14.12.2012
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