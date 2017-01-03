"Марсель" отказался от варианта подписания Магомеда Оздоева

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев мог оказаться в "Марселе".Как сообщает Football club de Marseille со ссылкой на свои источники, провансальскому клубу предложили подписать Оздоева, но он отказался. "Марсель" рассчитывает в январе усилиться другими игроками.