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"Марсель" отказался от варианта подписания Магомеда Оздоева

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев мог оказаться в "Марселе".

Как сообщает Football club de Marseille со ссылкой на свои источники, провансальскому клубу предложили подписать Оздоева, но он отказался. "Марсель" рассчитывает в январе усилиться другими игроками.

СЭ
Теги: Марсель Оздоев
Сегодня, 11:56
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3
(0)
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergey Nasirov
a marsel etogo razve xotel iznochalno??? ya dumayu eto agent igraet v svoi igri, radi togo chtobi loko potoropilsya! smile

Нам насрать, у нас нету столько денег, сколько просят за него.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 12:03) #
  • -1
  •  (3)

не хотел рубин усиливать конкурентов за место в ле,но все-таки придется им продать оздоева в зэ нит
Регистрация: 6.09.2011
№1 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (2)

a marsel etogo razve xotel iznochalno??? ya dumayu eto agent igraet v svoi igri, radi togo chtobi loko potoropilsya! smile
Регистрация: 12.07.2016
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