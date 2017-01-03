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Валерий Рейнгольд: конкуренцию Лунев точно навяжет, и думаю, что не только

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал приход вратаря Андрея Лунева в "Зенит".

"Трудно сказать, почему "Зенит" оставил свой выбор именно на Луневе. Вратарь – серьезная позиция.

Я много раз говорил, что Лодыгин не смог заменить Малафеева. Вячеслав наголову был сильнее. В отдельных играх Лодыгин стоял здорово. Но так часто устраивал клоунаду, что поражались все. Луческу все быстро понял и принял решение – брать нового вратаря. Кержаков? Только для второй роли. Он не основной.

Теперь все зависит от Лунева. Данные у него хорошие. Но играть в "Зените" - огромная ответственность. Это не "Уфа". Большая разница. Справится ли он со своими нервами? Будет прогрессировать. Я помню Лунева еще по московскому "Торпедо". Нормальный парень. Конкуренцию он точно навяжет. И думаю, что не только", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Зенит Лунев
Сегодня, 14:59
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