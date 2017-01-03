Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Нельсон Вальдес продолжит карьеру в парагвайском клубе

Нападающий Нельсон Вальдес продолжит карьеру в Парагвае. 33-летний футболист заключил контракт с "Серро Портеньо", сообщается на официальном сайте клуба.

Два последних года Вальдес провёл в составе "Сиэтл Саундерс" и в конце 2016 года выиграл с командой Кубок MLS. В России парагваец известен по выступлениям за "Рубин".

Чемпионат
Сегодня, 15:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.